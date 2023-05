Cleo arranca suspiros ao abusar de decote em vestidinho curto: "Deusa!"

Atriz Cleo aposta em vestido curto e impressiona fãs com a sua beleza em ensaio fotográfico

A atriz Cleo (40) deixou os fãs impressionados com a sua beleza nesta segunda-feira, 29. Isso porque através de suas redes sociais, a famosa compartilhou alguns cliques de um ensaio quente, no qual sensualizou para as lentes da câmera ao posar com uma produção pra lá de ousada em uma escadaria.

Na série de registros, a cantora aparece com o cabelo com um aspecto molhado, a bordo de um vestido colado e curtinho, levemente transparente que deixou à mostra seus atributos e suas tatuagens escondidas em locais estratégicos. “Saída de emergência”, legendou a publicação.

Os fãs ficaram babando e logo deixaram comentários: "Que mulher poderosa!", disse um. "Perfeita", escreveu outro. "Cleeeeeeeeeeo, morri, mas passo bem! Linda, maravilhosa!", elogiou mais um. "Credo que delicia mozão", declarou o maridão, Leandro Dlucca.

Leia também:"Cleo ostenta beleza impressionante e recebe elogia de Glória Pires: ‘Adorável’"

VEJA A PUBLICAÇÃO DE CLEO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por disruptiv & faithfull (@cleo)

Que look é esse? Cleo divide opiniões ao mostrar combinação inusitada: ''Muito feio''

Há poucos dias, Cleo compartilhou com os internautas uma montagem de look em seu closet. Pedindo ajuda para compor a combinação, ela foi exibindo suas escolhas e acabou dividindo opiniões.

No vídeo, a filha de Gloria Pires (59) apareceu vestindo shorts esportivo preto com uma camiseta com a imagem de um de seus ídolos e nos pés ela colocou sapatos pretos também.

Para fechar a composição, a artista colocou um blazer e em seguida foi testando várias bolsas autênticas. Lilás, preta com estampa e amarela foram as testadas por ela até eleger uma. "Bruce e eu", disse ela ao escolher a camiseta com o rosto de Bruce Lee.

Nos comentários da publicação, a famosa recebeu alguns elogios e críticas pela escolha. "Sendo bem sincera, achei tudo muito feio", escreveu uma internauta. "Vai eu sair assim onde eu moro vão falar que sou brega", falou outra.