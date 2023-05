Claudia Raia surge com o olho vermelho e explica o que fez

Mãe pela terceira vez, Claudia Raia surpreende ao aparecer com vermelhidão ao redor dos olhos e explica o que está fazendo

A atriz Claudia Raia (56) está retomando os cuidados com o seu corpo após o nascimento do terceiro filho, Luca, de dois meses de vida. Nesta sexta-feira, 5, ela surpreendeu os fãs ao aparecer com manchas vermelhas ao redor dos olhos e explicou o que aconteceu.

Nos stories do Instagram, ela contou que decidiu fazer um tratamento com laser para corrigir a flacidez da região dos olhos e a aparência da pele. Por causa disso, ela ficou com vermelhidão ao redor dos olhos.

“Estou com o olho vermelho? Estou. Estou vindo me tratar. Dois meses e meio de Luquinha, eu vim fazer fotona. É uma escolha. Quando a gente está querendo melhorar, a gente tem recursos para isso. Quem não quer, não faz. Eu quis e estou aqui”, disse ela.

Mais cedo, Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma nova foto do filho caçula, Luca. Ela registrou o bebê com os olhos bem apertos e o cabelo penteado enquanto descansava em seu berço. Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram o caçulinha da famosa de elogios. "Fofura", babaram os fãs. "Cabelinho penteado! Não aguento! Luca, quero te conhecer coisica fofa", disseram.

Jarbas Homem de Mello exibe vídeo do filho

O ator Jarbas Homem de Mello encantou seus fãs neste sábado, 29, ao mostrar um novo vídeo de seu filho, Luca, fruto do casamento com Claudia Raia. O papai coruja registrou quando o menino estava se divertindo ao mexer os braços e as pernas.

O artista brincou que o herdeiro estava dançando. “Pra comemorar o dia internacional da dança, uma coreografia criada e executada pelo artista Luca”, disse ele na legenda.