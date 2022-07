Claudia Raia exibe o corpão ao posar só de biquíni branco

Claudia Raia aproveita as férias na Itália com os filhos, curte passeio ao ar livre e mostra sua boa forma em fotos de biquíni

CARAS Digital Publicado em 26/07/2022, às 19h25

A atriz Claudia Raia deixou os fãs encantados ao mostrar novas fotos de suas férias em família. Ela está na Itália com os filhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, e aproveitou um dia de sol para fazer um passeio de barco.

Nas redes sociais, a artista exibiu as fotos do passeio em Capri e sua boa forma roubou a cena. Nas imagens, a estrela surgiu apenas de biquíni branco estilo tomara que caia e deixou à mostra suas curvas impecáveis. “Passada com a beleza de Capri”, disse ela na legenda.

Recentemente, Claudia Raia falou do seu casamento com o ator Jarbas Homem de Mello. Em participação no Mais Você, da Globo, ela se derreteu ao contar sobre o encontro deles na vida. "Eu tinha 43, ele 40. Tínhamos vivido outros casamentos, a gente se encontrou na hora certa. Talvez se fosse antes, não teria esse encaixe. É um encontro de almas, uma parceria", declarou.

Veja as fotos das férias de Claudia Raia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

