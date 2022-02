Claudia Ohana surge com a filha e semelhança impressiona internautas

Atriz Claudia Ohana aparece com a filha Dandara e fãs se surpreendem com a semelhança entre as duas

CARAS Digital Publicado em 02/02/2022, às 15h14

Claudia Ohana surge com a filha e semelhança impressiona! - (Divulgação/TV Globo)