Claudia Leitte surpreende ao exibir novo visual nas redes: ''Ruiva!''

A cantora Claudia Leitte colecionou elogios ao mostrar os fios ruivos nas redes

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 12h54

Claudia Leitte (41) impressionou os seus seguidores ao exibir o seu mais novo visual nas redes sociais.

A cantora apostou no look ruivo pela primeira vez e arrancou uma enxurrada de elogios dos fãs e amigos ao posar com as madeixas surpreendentes.

A mudança marca o início das comemorações dos 20 anos de carreira da artista.

"TCHARAMM!!! Em comemoração aos meus 20 anos de carreira e a música nova que chega na sexta-feira: um visual novo", escreveu ela na legenda da publicação.

"Ficou simplesmente divina", disparou um internauta; "Ficou ainda mais linda!", elogiou outra; "Como que pode ficar ainda mais linda", comentou um terceiro; "Ainda estamos sem palavras", declarou mais uma.

