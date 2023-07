Clara Moneke revela como é o seu cabelo natural ao se despedir de Vai na Fé

Intérprete da Kate na novela Vai na Fé, Clara Moneke tira as tranças de sua personagem e revela como é o seu cabelo natural

A atriz Clara Moneke conquistou o público da novela Vai na Fé, da Globo, ao interpretar a divertida Kate. Agora, com o fim das gravações da trama, ela se despediu das tranças que a personagem usava e exibiu o seu cabelo natural.

Em um post nas redes sociais, a artista surgiu o cabelo no estilo black power enquanto fazia um penteado e celebrou sua ancestralidade. O post dela foi feito no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi celebrado na terça-feira, 25, e ela usou a data para comemorar seu sucesso na TV e sua representatividade na TV.

"Me despedindo da Kate e pensando em tudo que aconteceu. Nunca seria capaz de descrever em palavras tudo o que foi viver essa jornada e passei a semana pensando sobre isso. E hoje no Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, eu parei pra pensar especialmente em todas as mulheres como eu. E saibam que tudo que eu fiz foi pensando em vocês. Em poder mostrar a nossa beleza, nossos jeitos, nossa realidade, e se eu pude levar felicidade, confiança e esperança para o coração de vocês, meu trabalho foi feito", disse ela.

E completou: "Obrigada por todo carinho, reconhecimento, afeto, abraço, palavras de amor, incentivos… sem vocês nada faria sentido. Aos meus amigos de equipe, eu amo absurdamente cada um de vocês! Saibam que você já fazem parte da minha história e eu me sinto grata por viver cada dia dessa longa viagem ao lado dessa banda maluca. Obrigada a todas as pessoas que fizeram esse ser o momento mais lindo da minha vida".

Nos comentários do post, os colegas de elenco de Clara Moneke fizeram elogios para ela. O ator Caio Manhente disse: "Kate foi só um dos ícones que você ainda vai trazer ao mundo. Te amo, gigante!".Samuel de Assis escreveu: "Kate foi um Portal que só trará muita Luz, Câmeras e Ações pra vc continuar iluminando nossas vidas, Minha Eterna Brigadeirinha! Te Amo Grandão!!!". Sheron Menezzes comentou: "Kate pra sempre na minha memória… Você pra sempre no meu coração! Te amo". E Regiane Alves disse: "Eu fiz parte sim e ainda vamos nos encontrar pela vida a fora!!! Voa amada o mundo é seu".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Clara Onyinyechukwu M Moneke (@claramoneke)

Clara Moneke faz rara aparição com seu namorado

A atriz Clara Moneke curtiu uma viagem com seu namorado, Tácio Fidelis, no último final de semana e foi flagrada ao desembarcar no Rio de Janeiro há poucos dias. A beldade é discreta em sua vida pessoal e quase não aparece em público com o amado.

Desta vez, eles foram flagrados juntinhos enquanto mexiam no celular no saguão do aeroporto. Na ocasião, a artista surgiu com um conjunto todo branco e bolsa preta. Por sua vez, o namorado dela usava um look laranja e preto, com direito a chapéu.