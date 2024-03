Clara Moneke exibe seu cabelo natural em nova novela

Depois do sucesso em Vai na Fé, Clara Moneke aparece com o cabelo diferente ao mostrar o visual que vai usar na nova novela da Globo

A atriz Clara Moneke está com novo visual! Depois de fazer sucesso em Vai na Fé, ela foi escalada para o elenco da próxima novela das 6 da Globo, chamada No Rancho Fundo. Para isso, a artista renovou o estilo do seu cabelo.

Agora, ela está com os fios curtos e naturais. Nas novas fotos das gravações, a estrela mostrou o resultado do novo cabelo e comemorou a mudança.

"Acabou o suspenseeeee! Tava morrendo de vontade de mostrar o visual novo e trago novidades. Tudo pronto para viver minha nova personagem, Caridade em “No Rancho Fundo” sua nova novela das 18h preferida. Meu novo friend já está sabendo de todas as histórias que vem por aí!", disse ela.

Clara Moneke surge com o novo namorado

A atriz Clara Moneke, que fez a novela Vai na Fé e o filme Ritmo de Natal, aproveitou um dia livre para curtir o show da cantora Ivete Sangalo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para ir ao evento, ela contou com a companhia do seu namorado, Tácio Fidelis.

Os dois são discretos com a vida pessoal e quase não aparecem juntos em eventos públicos. Porém, eles abriram uma exceção nesta noite e posaram abraçados para os fotógrafos de plantão no meeting point.

Para a ocasião, Clara surgiu com look confortável. Ela usou camisa listrada e shorts jeans. Para completar o visual, a estrela apostou em bolsa branca e tênis.

Foto: Marcelo Sá Barretto - Agnews