Cissa Guimarães se refresca em ducha ao ar livre com look mínimo

Cissa Guimarães ostenta toda a sua beleza ao mostrar foto durante banho de ducha ao ar livre em dia de calor em pleno verão

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães agitou as redes sociais nesta quarta-feira, 27, ao compartilhar uma foto com look mínimo. A beldade registrou o seu banho de ducha no jardim para se refrescar em um dia quente em pleno verão.

A estrela surgiu apenas de biquíni fininho enquanto tomava o seu banho com direito a sorrisão no rosto e boa forma impecável. Na foto, ela ostentou sua barriga reta e as pernas torneadas enquanto relaxava em sua folga de final de ano.

“Lavando a alma…”, disse ela na legenda. Enquanto isso, os fãs fizeram vários elogios nos comentários. “Rainha, gata, absoluta”, declarou um seguidor. “Divina, um luxo”, afirmou outro. “Você é incrível, linda, talentosa… Além de emanar uma energia genuinamente boa”, declarou mais um.

Cissa Guimarães deixou a Globo

Cissa Guimarães foi demitida da Globo há pouco tempo. Recentemente, em entrevista ao site F5, da Folha de S. Paulo, ela contou o que ouviu da emissora ao ter o seu contrato encerrado quando estava no ar no programa É De Casa. “Alegaram questões financeiras, mas não poderia ser porque a Patricia Poeta ganhava três vezes mais do que eu e ficou. Continua lá. O André Marques também ganhava mais, continuou, mas depois saiu. Enfim. Fiquei triste, mas acredito muito que temos ciclos que são fechados para outros se abrirem”, afirmou ela.

Porém, ela afirma que não guarda mágoas por ter sido demitida. “Foi uma surpresa. O meu contrato estava acabando e jurava que ia ser renovado. Quando fui chamada para conversar... Na hora, eu senti. É horrível, mas pelo andar da conversa, a gente saca. Tomei um susto. Não entendi nada porque me sentia à vontade no programa e acreditava que o público gostava de mim”, contou.

Vale lembrar que Cissa Guimarães está de volta à atuação. Ela está no elenco da série A Divisão, do Globoplay, que foi gravada em 2022. Ela estava longe da teledramaturgia desde 2012, quando atuou na novela Salve Jorge, da Globo.