Cintia Dicker dá show de beleza e estilo ao posar para fotos na praia: “Musa”

A modelo Cintia Dicker posou para fotos na praia e recebeu uma chuva de elogios dos seus seguidores

Neste domingo, 2, Cintia Dicker deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos esbanjando beleza durante passeio na praia. A modelo mostrou que curtiu o final de semana aproveitando os dias ensolarados.

A mãe da pequena Aurora surgiu com um vestido amarelo curtinho com os pés na areia na praia de Saquarema, no Rio de Janeiro. Cintia ainda usava óculos escuros de grife enquanto posava e fazia carão para os cliques. “Oi. Prazer, Saquarema”, escreveu a ruiva na legenda da postagem contendo quatro fotos.

Os seguidores de Cintia adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Cintia, você é de uma elegância incomparável. Musa maravilhosa em todos os sentidos, Deus abençoe infinitamente, amo você e sua família”, escreveu uma fã. Outra seguidora escreveu: “É linda, chique, estilosa e muito amada”. Uma admiradora ainda elogiou: “Mulher linda”.

Mas estas não foram as únicas fotos que Cintia fez na praia! A esposa do surfista Pedro Scooby posou apenas de biquíni amarelo fininho, ostentado sua beleza e seu corpo escultural. Além de mostrar o abdômen trincado, a modelo ainda posou caminhando na praia com a filha no colo. “Hawaii no Brasil. Saquarema, já te amo”, escreveu a influenciadora na legenda desta outra postagem de biquíni e com pé na areia.

Nos comentários, os seguidores adoraram as novas fotos e rasgaram elogios à mãe e filha na praia! “Aurora sabe ser charmosa”, escreveu uma fã. E outra seguidora ainda comentou: “Duas musinhas”. Uma admiradora ainda declarou: “Perfeitas do meu coração”.

“Arraiá da Aurora”!

Na semana passada, Cintia Dicker e Pedro Scooby esbanjaram fofura nas redes sociais ao compartilharem imagens de uma festa de “mêsversário” da filha Aurora. A primeira filha do relacionamento do surfista e da modelo completou seis meses de vida.

O tema da celebração foi festa junina e a menina apareceu a caráter com um macacão vermelho xadrez por cima de uma blusa branca. A pequena ainda esbanjou fofura ao segurar um chapéu de palha nas mãos.