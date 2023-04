Cintia Dicker causa comoção nas redes sociais ao posar de lingerie

A modelo Cintia Dicker recebeu chuva elogios de seus seguidores nas redes sociais ao posar para fotos com sutiã à mostra

Nesta sexta-feira, 28, Cintia Dicker deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos.

A modelo surgiu em um hotel luxuoso em uma manhã nublada de São Paulo. Cintia mostrou a bela vista do quarto e seu café da manhã.

A esposa do surfista Pedro Scooby surgiu primeiro de roupão, onde deixava sua lingerie um pouco à mostra. Em outra foto, então, ela surgiu com um blazer bege aberto e com seu sutiã à mostra. Para complementar o look, a modelo ainda vestia uma calça azul.

“Bom dia, São Paulo”, escreveu a mãe na pequena Aurora na legenda da postagem composta por quatro fotos.

Nos comentários, o marido de Cintia, Pedro comentou: “Coisa mais linda”. E a modelo Mariana Goldfarb ainda também escreveu: “Linda”.

Os seguidores de Cintia adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários do post! “É tanta beleza, tanta luz... Continue brilhando, sempre”, escreveu uma fã. E outro seguidor comentou: “Linda por dentro e por fora”.

