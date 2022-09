Christina Rocha arranca elogios dos fãs ao postar foto antiga de biquíni: "Sempre lindíssima"

A apresentadora Christina Rocha aproveitou o dia de TBT para relembrar uma foto antiga usando biquíni

Em dia de tbt, Christina Rocha (65) surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto antiga nesta quinta-feira, 1.

Na imagem publicada em seu perfil no Instaram, a apresentadora aparece usando um biquíni listrado e fazendo pose enquanto curtia um dia de sol. "Momento nostalgia nesta quinta-feira maravilhosa!!! Sempre amei o sol rs rs", escreveu a artista na legenda.

A beleza e boa forma de Christina Rocha chamou a atenção dos seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Sempre lindíssima", disse uma seguidora. "Você arrasa", falou outra. "Continua maravilhosa", afirmou uma fã.

Confira o clique de Christina Rocha de biquíni:

Fim do programa Casos de Família

Christina Rocha participou do Vênus Podcast e comentou sobre a notícia de que o SBT encerrou as gravações do programa Casos de Família. A apresentadora revelou seus sentimentos e falou sobre seu futuro após a suspensão das gravações do programa.

"Estou muito animada, eu estava saturada. Não gosto de ficar acomodada, eu não sou a Christina do Casos de Família, a Christina do SBT, sou apresentadora. Queria ter um programa diversificado, com entrevistas, nunca me deram a oportunidade de fazer esse tipo de programa. Acho que eu poderia ter feito muitas coisas e posso fazer porque não estou morta", disse ela em um trecho da entrevista.

