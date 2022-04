Cheia de estilo, Giovanna Ewbank exibe boa forma em flagra no aeroporto

Atriz e apresentadora Giovanna Ewbank exibe boa forma ao ser clicada em aeroporto de São Paulo

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 14h34

A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank (35) foi vista nesta semana desembarcando no aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Clicada pelos paparazzi também presentes no local, a esposa do ator Bruno Gagliasso (39) esbanjou estilo ao surgir com um modelito colorido e bastante despojado.

Com parte da barriga de fora, a loira ostentou a boa forma e fez questão de acenar para os fotógrafos que produziram diversos registros dela na capital paulista.

Também nesta semana, Giovanna Ewbank esteve com a amigaBruna Marquezine (26) para juntas, as duas estrelarem uma sessão de fotos. "Te amo muito girafinha!", se declarou a loira para a colega famosa.

Veja a boa forma de Giovanna Ewbank!

(Foto: Agnews)