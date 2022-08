Chay Suede compara as mudanças em seu corpo após investir nos treinos

Chay Suede mostra fotos de antes e depois de começar a fazer treinos na academia

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 10h29

O ator Chay Suede (30) surpreendeu os fãs ao mostrar fotos de antes e depois de começar a treinar na academia. O artista estava respondendo uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram quando os fãs perguntaram sobre a mudança no peso dele com os exercícios físicos.

Então, ele contou que ganhou músculos ao longo do seu período de treinamento. O ator mostrou uma foto de quando pesava cerca de 65 quilos e outra foto atual, de quando está com cerca de 80 quilos.

Chay Suede elogia parceria com Jade Picon em novela

Há poucos dias, Chay Suede contou sobre a parceria com Jade Picon na novela Travessia, da Globo. Os dois vão contracenar na trama e já começaram a gravar juntos.

Através de uma caixinha de perguntas, o ator respondeu a questão de um fã, que perguntou se Chay está gostando de trabalhar com Jade.

"Tô gostando muito, minha parcerinha. Hoje foi nossa primeira cena juntos, primeira cena dela da vida. Foi muito legal e muito especial e desde a preparação a gente se deu bem. Beijo, Jadoca!", disse Chay Suede.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!