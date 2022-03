Cauã Reymond surge pleno em banheira de gelo e arranca elogios da web: ''Colírio''

Ator Cauã Reymond, galã da novela das nove, compartilhou clique em que aparece dentro de uma banheira de gelo e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 10h31

O ator Cauã Reymond (41) surpreendeu os fãs com um novo registro nas redes sociais!

O marido de Mariana Goldfarb (32) aproveitou o domingo, 20, para relaxar em uma banheira cheia de gelo.

Em seu feed no Instagram, o galã da novela das nove, Um Lugar Ao Sol, que interpreta Renato/Christian, deixou os fãs babando com a imagem, em que aparece esbanjando sua beleza e o olhar 43.

"Esse foi o meu domingo. Como está sendo o seu?", escreveu Cauã Reymond na legenda da postagem.

A técnica com gelo é chamada crioterapia, com o objetivo de tratar dores e inflamações no corpo.

Nos comentários, os fãs elogiaram o bonitão. "Huhuhu aqui tá fazendo frio, mozão", brincou o influencer John Drops. "Olhar 43", destacou uma seguidora. "O que é o iceberg do Titanic do lado dessa foto???", disse outra. "Melhor depois desse colírio", se derreteu uma terceira. "Perfeição esse menino", babou mais uma.

Cauã Reymond emociona com homenagem para a avó

Recentemente, Cauã Reymond usou suas redes sociais para celebrar o aniversário de 97 anos de idade de sua avó paterna. "Essa semana foi aniversário da minha avó paterna. Uma pessoa de importância extrema em minha vida. Me sinto muito honrado em celebrar os 97 anos de existência de alguém tão especial. Se estou aqui, muito devo a ela, se posso ter uma carreira, família e educação, muito devo a ela", se declarou.

Confira o clique de Cauã Reymond: