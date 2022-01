Cauã Reymond relembra ensaio fotográfico da juventude e web elogia: ''Lindo desde sempre''

Em clima de TBT, Cauã Reymond resgata clique inédito da juventude e eleva a temperatura nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/01/2022, às 16h07

Nesta quinta-feira, 27, Cauã Reymond (41) deixou seus seguidores de boca aberta ao compartilhar um registro profissional do passado.

Modelo desde muito jovem, o galã impressionou a web com um ensaio realizado na juventude no qual já exibia a beleza que futuramente conquistaria o Brasil.

“TBT modelando”, escreveu ele na legenda da publicação, no qual aparece vestido com um look cheio de tendências do rock, com camisa de couro e pulseira de spikes.

Pelos comentários, os fãs não deixaram faltar elogios. “Lindo desde sempre”, disse um. “Meu crush da adolescência”, confessou outro. “Envelheceu como vinho”, declarou mais um.

O ator de Um Lugar Ao Sol recentemente arrancou suspiros dos internautas ao aparecer com a camisa desabotoada ostentando o abdômen sarado nas redes sociais.