Cauã Reymond posta sequência de fotos descontraídas no espelho e web dispara: ''Sabe ser lindo''

Alerta de beleza! Cauã Reymond compartilha selfies no espelho e recebe chuva de elogios

CARAS Digital Publicado em 04/07/2022, às 15h42

Só para não perder o costume, Cauã Reymond (42) deixou os internautas babando mais uma vez nesta segunda-feira, 04.

O ator, que tem uma personalidade bem descontraída nas redes sociais, decidiu compartilhar no Instagram uma sequência de cliques feitos no espelho.

Na primeira foto, ele apareceu em uma sala ao usar um moletom lilás. Na segunda, em outra sala com um look all black. Na terceira, todo arrumadinho em um quarto. E, na última, no mesmo lugar da primeira, porém usando um kimono.

“Photo dump da selfie no espelho. Qual sua favorita?”, questionou o parceiro de Mariana Goldfarb (32) na legenda.

Rapidamente, os fãs lotaram a postagem do gato de elogios. “A última”, “pode ser todas?”, “sabe ser lindo, viu?”, “o homem mais bonito do mundo”, “tanto faz”, “impossível escolher só uma versão de você” e “feliz é o espelho”, disseram alguns nos comentários.

Veja os registros de Cauã Reymond no espelho: