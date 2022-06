Cauã Reymond posta fotos só de cueca e internet vai à loucura: ''Sextou''

Ator Cauã Reymond compartilha clique só de cueca nas redes sociais e chamou atenção dos fãs pelo corpo malhado

Redação Publicado em 17/06/2022, às 11h06

O ator Cauã Reymond (42) elevou a temperatura da web ao compartilhar um clique ousado.

Na manhã desta sexta-feira, 17, o artista publicou uma foto em preto e branca em aparece bem a vontade para celebrar o início do final de semana.

O marido de Mariana Goldfarb (32) chamou atenção ao compartilhar um registro profissional em que aparece só de cueca.

Na foto, publicado no Instagram do artista, ele aparece com a peça intima na cor preta, deitado em uma cadeira: "Sextou", escreveu ele.

Nos comentários, é claro, os fãs ficaram babando. “Que bom dia”, brincou Pabllo Vittar (27). “Essa sexta começou ótima”, confessou outro. “Bom dia! Fiquei até feliz”, declarou mais um.

