Cauã Reymond posta foto sem camisa e fãs reagem: 'Que beleza'

Direto de Fortaleza, Cauã Reymond derreteu seus seguidores com uma foto exibindo o tanquinho sarado

A manhã começou agitada nas redes sociais de Cauã Reymond (42)! O ator, que chegou recentemente em Fortaleza, animou seus seguidores com uma foto no espelho do elevador pra lá de inusitada. O astro de Um Lugar ao Sol, novela da Globo, elevou a temperatura ao surgir sem camisa, exibindo o tanquinho trincado na web.

“Bom dia Fortaleza”, foi a legenda de Cauã, que também falou sobre a cidade em seus stories: “Terra boa, boa demais”. O clique bastou para levar seus seguidores à loucura e nos comentários, em meio aos elogios, os fãs também aproveitaram para divertir o ator: “As casadas não tem um dia de paz nesse Brasil”, “Para irmão, minha mulher te segue”, brincaram.

Até Lucas Lima (40), músico e marido de Sandy (39), não perdeu a piada e fez questão de deixar um comentário para o ator: “O desrespeito”, brincou sobre a exposição do tanquinho definido de Reymond, seguido de Cláudia Raia (56), que deixou um baita elogio para o colega de bastidores da globo: “Que beleza meu filho lindo”, comentou a atriz.

Mas o abdômen não foi o único foco dos seguidores do marido de Mariana Goldfarb (32)! Os fãs se atentaram a todos os detalhes da foto e animaram os comentários: “Se tá assim verde, imagine quando amadurecer”, disse um fã sobre o short verde usado no clique, seguido de “Dessa vez eu reparei somente na capinha do celular. Vou te dar uma nova amigo!”, comentou o jornalista Danilo Faro.

Cauã Reymond compartilha fotos de mergulho e derrete fãs

Na terça-feira, (03), Cauã Reymond deixou suas seguidoras babando com alguns registros no mar: “Bora nadar”, legendou o ator em um clique embaixo d'água, trajado com roupa de mergulho. Os fãs, mais uma vez, se derreteram e brincaram nos comentários: “Quem me dera ser um peixe…".