Cauã Reymond compartilha registros no mar e fãs babam: ''Lindo até debaixo d'água''

Aos 42 anos, ator Cauã Reymond exibe corpo musculoso em fotos mergulhando e deixa seguidores babando pela beleza

O ator Cauã Reymond (42) deixou os seguidores babando nas redes sociais ao mostrar dia na praia durante viagem com a esposa, Mariana Goldfarb (32)!

Na terça-feira, 03, o galã compartilhou um vídeo em que aparece dando um mergulho no mar. No registro, publicado em seu perfil no Instagram, ele aparece de olhos abertos e dando um sorriso dentro d'água.

"Rolê embaixo da água", escreveu Cauã Reymond ao legendar a publicação.

Rapidamente, o global recebeu inúmeras curtidas dos fãs, que enalteceram a beleza do astro com elogios e comentários divertidos. "O verdadeiro conceito, lindo até debaixo d’água", "Definição de gato molhado", "Quem me dera ser um peixe…", "Dessa água não beberei! Eu me afogo nesse água, mergulho toda hora", "Aohh uma rede agora.... pescaria das melhores", "Pronto! Lá vem novamente a tentação", brincaram.

Em post anterior, Cauã publicou uma sequência de fotos em que aparece nadando, usando roupa de borracha e óculos de proteção. "Bora nadar?", disse ele.

Confira os registros de Cauã Reymond no mar:

Cauã Reymond posa sem camisa e eleva a temperatura na web

Dono de uma beleza incomparável, Cauã Reymond roubou a cena nas redes sociais. O ator, marido da modelo Mariana Goldfarb surgiu sem camisa em foto encantadora publicada em seu perfil no Instagram, feita pelas lentes do fotógrafo Leco Moura.

No registro do ensaio, publicado em preto e branco em seu feed no Instagram, o global aparece de óculos escuros e com uma calça de alfaiataria clara de cintura alta. Ao legendar a publicação, Cauã usou apenas um emoji de carinha com óculos escuros. Nos comentários, os fãs não pouparam elogios ao galã, com algumas mensagens divertidas.

