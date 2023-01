Catherine Bascoy recebe críticas após harmonização facial “Nem reconheci”

Ex de Gui Napolitano, Catherine Bascoy fez harmonização facial, mas o resultado não agradou seus seguidores

Catherine Bascoy (22), ex-namorada do BBB Gui Napolitano (31), chamou a atenção dos seguidores ao surgir com algumas modificações na face. No vídeo, a modelo ensina a fazer uma maquiagem, mas o resultado de sua harmonização facial roubou a cena e Catherine figurou entre os assuntos mais comentados da internet.

Com lábios inchados e a mandíbula mais definida, os fãs logo notaram a mudança e começaram a deixar recados para a modelo no vídeo: “Nem reconheci”, comentou uma fã. “Nossa Cathe, volta ao normal, você é tão perfeita, ainda está linda, mas você natural é sem comparação”, disse outra. “Eu te achava a mulher mais bonita que eu já tinha visto em toda a minha vida”, outra seguidora falou sobre o antes dos procedimentos de Catherine.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Catherine Bascoy Randi ♡ (@catherinebascoy)

Um dos seguidores perguntou ainda: “O que aconteceu com ela?”, se referindo às mudanças estéticas no rosto da modelo, que respondeu com muita educação: "Fiz harmonização tem três dias, ainda to inchadinha, roxinha e mesmo assim quis gravar para vocês. Fiz com carinho, espero que goste”, explicou a participante do 'De férias com o Ex'.

Catherine Bascoy, ex-namorada de Gui Napolitano, descobriu traição

O relacionamento de Catherine Bascoy e Gui Napolitano teve um ponto final em outubro de 2021 e logo após o término, a modelo expôs alguns detalhes das traições do ex-parceiro, que também participou do reality ‘No Limite’, da Globo.

Em entrevista para um programa da MTV, Catherine contou como descobriu as puladas de cerca do ex-BBB: "Ele olhava o meu celular e mexia o dia todo em tudo. Aí, eu tinha a senha dele também. Estávamos dormindo, e falei: 'Vou olhar o celular dele, não é possível, tem alguma coisa errada'. Nesse dia, me deu uma chavinha na cabeça e decidi olhar. Ele estava dormindo. Falei: 'Acorda, quem são essas, o que é isso?'", revelou.