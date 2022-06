Carolina Dieckmann surge tomando sol em gramado e arranca elogios da web: ''Musa''

Atriz Carolina Dieckmann compartilha clique em que aparece tomando sol no quintal e celebra chegada do fim de semana

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 13h13

A atriz Carolina Dieckmann (43) celebrou a chegada do final de semana nesta sexta-feira, 24!

Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou um registro em que aparece sentada em um campo de futebol. Aparentemente, o gramado fica no quintal de casa.

Com uma das mãos no cabelo, a famosa surgiu sorridente no clique na tão esperada sexta-feira e recebeu uma enxurrada de elogios da web.

"Tem um fim-de-semana chegando com céu azulzinho… Bora?", escreveu Carola na legenda da postagem.

Nos comentários, os seguidores destacaram a beleza da gata. "Musa", disse Juliana Paes. "Maravilhosa", elogiou uma internauta. "Você chega e já faz esse sol lindo!!!! Na gente também!!!", babou uma fã. "Lindíssima", exaltou outra.

Carolina Dieckmann celebra 19 anos de união com Tiago Worcman

Recentemente, Carolina Dieckmann e o marido, Tiago Worcman completaram 19 anos juntos. Na web, a loira postou clique sorridente com o diretor de televisão e se declarou: "Post atrasado por motivo de estar vivendo. Isso foi ontem. Dia em que completamos DEZENOVE anos juntos. Sim, 19 anos, ou pra ficar bem impressionante: 6935 dias, que pra mim parece número de uma vida. Não vou dizer foi fácil, mas foi escolhido; a gente se escolhe todo santo dia. Não posso dizer que foi difícil, porque não saberia o que fazer sem você. Só posso dizer que é AMOR. Desses que te fazem dançar nas estrelas, se sentir mais vivo que tudo, achar a vida mais bonita quando você está perto, e necessária justo porque você está aqui. Te amo, nam. Dezenove anos and counting…".

Confira a foto de Carolina Dieckmann tomando sol no quintal: