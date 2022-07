Carolina Dieckmann surge renovando o bronzeado em Búzios e encanta: ''Belíssima''

Atriz Carolina Dieckmann posta fotos tomando sol de biquíni tomara que caia de oncinha durante viagem para Búzios e arranca elogios

26/07/2022

Curtindo temporada no Brasil, a atriz Carolina Dieckmann (43) está aproveitando dias de descanso em Búzios, na Região dos Lagos do estado do Rio de Janeiro!

Na manhã desta terça-feira, 26, a musa encantou os seguidores ao compartilhar uma sequência de fotos curtindo o dia de sol. Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira surgiu usando um modelito tomara que caia de oncinha na beira da piscina, com linda vista de frente para o mar.

"Buziana que chama…", brincou Carol na legenda da publicação.

O post teve muitas curtidas e comentários dos fãs, que exaltaram a beleza da artista. "Maravilhosa", "Linda", "Maravilhosa belíssima linda como sempre perfeita", "Gostosa", "Deusa", elogiaram os admiradores.

Vale lembrar que Carolina mora nos Estados Unidos com o marido, Tiago Worcman, e os filhos, Davi e José.

Confira as fotos de Carolina Dieckmann em dia de sol em Búzios:

Carolina Dieckmann relembra apresentações de seu show, Karolkê

Na última quinta-feira, 21, Carolina Dieckmann aproveitou o dia de TBT para lembrar das apresentações de seu show, Karolkê, que aconteciam antes da pandemia. Ela publicou um vídeo com algumas cenas em que aparece cantando e se divertindo em cima do palco, misturando uma sequência de depoimentos dos fãs que foram assisti-la ao vivo, naquela época: "Meu tbt de hoje é todinho dedicado ao público que foi ver o karolkê antes da pandemia, e que me faz ter ainda mais vontade de voltar com essa peça que é uma festa no coração de quem vai…".

