Carolina Dieckmann surge produzida em fotos e deixa web babando: ''Musa que fala, né?''

Atriz Carolina Dieckmann posa maquiada e deslumbrante em série de fotos e arranca elogios dos fãs pela beleza

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 08h23

A atriz Carolina Dieckmann (43) encantou os seus seguidores na terça-feira, 12, ao posar toda produzida em fotos nas redes sociais!

Sem edições nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, a loira recebeu chuva de elogios ao posar exibindo sua beleza. Com os cabelos ondulados, a artista apostou no carão ao mostrar a produção feita pelo amigo, Ale de Souza, com maquiagem delicada e em tons claros.

"#semfiltro por motivo de make up by @aledesouza1970. tiamuuu", escreveu Carolina na legenda.

Carol recebeu inúmeras curtidas e comentários de famosos e anônimos no post. "Musa que fala, né?", disse Juliana Paes. "Linda", elogiou Fabiula Nascimento. "Menina, tú é muito linda... Misericórdia!", "Gatíssima", "Na fila da belezura passou 13 vezes", "Maravilhosa como sempre", "Afff isso é muuuita lindezaa", exaltaram os admiradores.

Carolina Dieckmann se declara para Marisa Monte

Fã declarada da cantora Marisa Monte, Carolina Dieckmann fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para a artista em seu aniversário de 55 anos. "Geral aqui sabe que ela é minha musa mór. Sou fã de tudo que ela canta, de quando ela dança, de como ela fala da Portela e do samba. Marisa é um poço de inspiração e esperança, numa plateia cantando afinada, num Brasil que se encontra quando canta junto com ela", disse. "Marisa, que seu ano seja mais amor, saúde, palco, sorte, música, afeto, família, amigos, encontros… muitos beijos; feliz aniversário!!! E você que me lê: arrasta pra ver a primeira coisa que eu ouvi ela cantar… Linda demais!", babou ainda.

Confira as fotos de Carolina Dieckmann produzida: