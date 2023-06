Carolina Dieckmann surge com bocão e intriga: 'Preenchimento gritando'

No ar na reprise de 'Mulheres Apaixonadas', Carolina Dieckmann surge com bocão e impressiona com volume diferente

A boca atual de Carolina Dieckmann chamou a atenção de muita gente. No ar na reprise de Mulheres Apaixonadas, a atriz surgiu com a aparência um pouco diferente. Aos 44 anos, a famosa é sinônimo de jovialidade e sempre choca ao não aparentar que envelheceu. Contudo, ela intrigou com um detalhe nos lábios.

Nesta terça-feira, 06, a artista compartilhou cliques toda maquiada e impressionou ao surgir com a boca bem volumosa. Fazendo bico, Carolina Dieckmann surgiu com os lábios mais "carnudos" do que nas imagens da novela no Vale a Pena Ver de Novo.

"De hoje... pro the last in Rio", exibiu a produção para o evento. Nos comentários, os internautas notaram a diferença e questionaram a loira sobre uma possível mudança na aparência. "Preenchimento gritando", escreveram. "Amiga, fez preenchimento labial?", questionaram. "Exagerou na boca, cuidado", opinaram.

Ainda nos últimos dias, Carolina Dieckmann deu um show de beleza natural ao compartilhar fotos deitada na cama. Nas ruas do Rio de Janeiro, ela chamou a atenção ao ser flagrada gravando cenas da novela das sete, Vai Na Fé, em que interpreta Lumiar.

Veja a boca de Carolina Dieckmann:

Preta Gil se emociona ao receber visita surpresa de Carolina Dieckmann

Preta Gil não conteve a emoção ao receber uma visita surpresa de uma amiga muito especial. Recentemente, Carolina Dieckmann viajou para São Paulo para encontrar a cantora, que está em tratamento contra um câncer de intestino.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a artista aparece saindo do quarto, usando um roupão branco. Assim que vê a atriz, Preta fica surpresa e vai abraçá-la, caindo no choro.

"Acordei e ela estava na sala me esperando, Carol veio me ver de surpresa!!!! Te amo infinito, tava morrendo de saudade dela", declarou a cantora na legenda da gravação.

Depois, nos Stories do Instagram, Preta falou sobre a visita surpresa. "Hoje meu dia está sendo muito especial. Eu acordei, fui fazer fisioterapia e a Malu entrou no quarto e falou: 'tem uma surpresa pra você na sala'. Eu achei que era um bolo, um doce... mas olha meu pão delícia", disse ela, mostrando Dieckmann.

Em seguida, a cantora abraçou e beijou a amiga, confessando que ficou muito emocionada ao vê-la. "Ai, gente, eu não aguentei, chorei muito. Ela veio almoçar comigo e vai voltar porque ela tem gravação hoje a noite", completou a famosa, referindo-se às gravações da novela Vai na Fé.

Confira o vídeo da surpresa de Carolina Dieckmann para Preta Gil: