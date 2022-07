Carolina Dieckmann surge andando a cavalo em meio à natureza: ''Ela é pantaneira''

Atriz Carolina Dieckmann publicar registros em que aparece em passeio de cavalo durante viagem com a amiga Fernanda Rodrigues

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 07h23

A atriz Carolina Dieckmann (43) compartilhou registros do final de semana para recarregar as energias em meio à natureza durante viagem na companhia da amiga, Fernanda Rodrigues (42)!

No domingo, 17, a artista surgiu andando a cavalo em um vídeo publicado em seu feed no Instagram e brincou sobre ser uma peoa do remake da novela Pantanal, da TV Globo, escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Nas imagens, feitas por Fernanda, a loira apareceu montada no cavalo e cavalgando. "Ela é pantaneira, ela… video por @ferodriguesoficial", escreveu Carola na legenda da publicação.

"Ahahahhaahaha arrasou! Carol pantaneira! E Que imagem maravilhosa, bem captada!", disse Fernanda nos comentários do post. "De repente lembrei da Camila", recordou uma fã da personagem de Carol em Laços de Família. "Maravilhosa demais", elogiou outra. "Que espetáculo", exaltou mais um.

Momentos depois, Carolina postou uma sequência de fotos em que aparece sorridente em cima do animal durante passeio, usando uma jardineira jeans, camiseta azul e tênis colorido.

Carolina Dieckmann posta cliques românticos com o marido

Carolina Dieckmann posou em clima de romance ao lado do marido, Tiago Worcman. Na imagem, feita por Luisa (12), filha de Fernanda Rodrigues e Raoni Carneiro (40), os dois surgiram dando um beijão. "O amor pela luz dos olhos de Luisa @luisa.erlanger", se derreteu Dieckmann, que recentemente completou 19 anos de união com o diretor.

Confira os cliques de Carolina Dieckmann andando a cavalo:

