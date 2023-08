Carolina Dieckmann renova bronzeado na Grécia e choca: ''Mais linda''

De férias, Carolina Dieckmann renova o bronzeado na Grécia e rouba a cena com beleza deslumbrante

A atriz Carolina Dieckmann está curtindo suas férias após o fim da novela Vai Na Fé. Nesta terça-feira, 22, a famosa compartilhou novas fotos da viagem que está fazendo com o marido, o diretor de TV Tiago Worcman. Após passarem pela Turquia, eles estão na Grécia.

Aproveitando o verão, a loira decidiu renovar o bronzeado em grande estilo. Usando um biquíni colorido, Carolina Dieckmann deu um show de beleza e roubou a cena no local paradisíaco, em meio à paisagem azul.

"É tudo tãooo azul, meu Deus grego…", disse a artista ao surgir curtindo o dia de sol na Grécia. Nos comentários, os internautas ficaram admirados com a beleza da musa. "Ela faz a deusa dela", brincaram. "A mais linda", disseram outros.

Nas últimas semanas, a atriz se despediu de Lumiar de Vai Na Fé, novela das sete. Ao viver par romântico com José Loreto na novela, a global deixou claro que o colega nunca deu em cima dela e ainda recebeu uma serenata de amizade dele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

SURPRESA DE PRETA GIL

Após contar sobre como iniciou a relação com Preta Gil, Carolina Dieckmann recebeu uma mensagem muito especial da cantora, que declarou todo seu amor pela amiga. A artista global então se emocionou e até derramou lágrimas ao ouvir as palavras da cantora.

"Amor da minha vida, eu não tenho palavras pra descrever o que você significa pra mim, a profundidade, a leveza da nossa amizade, do nosso amor, sem dúvidas nenhuma você é um presente de deus em minha vida, eu tenho muito orgulho do que construímos juntos... ter você na vida é algo mágico, mas ter você nesses últimos 8 meses de muita luta que eu to passando é um acalanto pra mim, pro meu coração... eu te amo infinitamente", disse.