Carolina Dieckmann levanta a canga e faz mistério em fotos: ''Espetacular''

Em meio à natureza, Carolina Dieckmann levanta a canga e faz cliques misteriosos com muita beleza

A atriz Carolina Dieckmann deu um show de beleza em novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 10, a loira compartilhou cliques em meio à natureza e se destacou ao se exibir com mistério no local.

Usando um look de banho verde, a famosa, que estava no ar como a advogada Lumiar em Vai Na Fé, se exibiu conceitualmente e chamou a atenção com sua beleza natural. Sem maquiagem e exibindo suas curvas, a musa não passou despercebida.

"Sem wi fi", escreveu ela sobre estar em um local sem internet. Nos comentários, os internautas admiraram a atriz. "Espetacular", disse Gloria Pires para a colega de profissão. "Você brinca de ser linda", elogiaram os fãs.

Nos últimos dias, Carolina Dieckmann se exibiu na área externa de sua mansão com um look fitness. Recentemente, a famosa mostrou que fez uma tatuagem para o filho caçula, José Worcman, fruto do casamento com o diretor de TV Tiago Worcman. Ela já tinha o nome de seu primogênito, Davi Frota, do relacionamento vivido com Marcos Frota.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann lamenta perda da mãe

Em um desabafo emocionante, a loira lamentou a falta que sente da mãe. A artista global então tentou descrever como se sente sem ter a mãe ao seu lado. Ela falou que até comprou um sapato igual ao de Maíra para relembrar momentos.

"Uma pausa numa viagem pra entrar em outra; viver a memória que mais me dói, há 4 anos. Ao mesmo tempo que o tempo alivia, ele traz uma sensação de distância cada vez maior do último dia. É como querer que passe logo, na mesma dose que se deseja voltar ali, a qualquer custo, no último abraço. Comprei um tamanco como o que minha mãe usava na minha infância… scholl, de madeira;

e a cada passo que eu dou, ouço o mesmo som que faziam as pegadas dela, como se eu pudesse estar misturada, sendo ela sendo eu num tempo/espaço que não existe, assim como esse sentimento doido

que é perder de vista quem te trouxe pro mundo", tentou descrever em palavras a saudade que sente.

"Mamãe, sei que você anda comigo, e até mesmo quando não estou de tamanco… eu sinto. Sei também que não te vejo fora… há quatro anos que eu só te encontro DENTRO. Te amo", declarou-se ela para a Maíra.