Carolina Dieckmann exibe o corpo sequinho em fotos de biquíni

Carolina Dieckmann aposta no biquíni para aproveitar dia de sol e ostenta selfies poderosas

CARAS Digital Publicado em 07/07/2022, às 13h28

A atriz Carolina Dieckmann aproveitou um dia ensolarado para renovar o bronzeado e caprichou na escolha do biquíni. Nesta quinta-feira, 7, a musa apareceu com o look mínimo em selfies feitas no espelho do quarto antes de sair para aproveitar o dia.

Nas imagens, ela mostrou que está com o corpo sequinho e curvilíneo ao investir nas poses para as selfies. “Aquele famoso confere e vai...”, disse ela na legenda.

Nos comentários, a estrela foi muito elogiada pelos fãs. “Lindíssima”, declarou um fã. “Tá podendo”, afirmou outro. “Perfeita”, disse mais um.

Carolina Dieckmann celebra 19 anos de casamento

Em junho, Carolina Dieckmann e o marido, Tiago Worcman, completaram 19 anos de casamento e ela fez uma homenagem especial para o relacionamento deles.

"Post atrasado por motivo de estar vivendo. Isso foi ontem. Dia em que completamos DEZENOVE anos juntos", começou escrevendo.

"Sim, 19 anos, ou pra ficar bem impressionante: 6935 dias, que pra mim parece número de uma vida. Não vou dizer foi fácil, mas foi escolhido; a gente se escolhe todo santo dia. Não posso dizer que foi difícil, porque não saberia o que fazer sem você. Só posso dizer que é AMOR. Desses que te fazem dançar nas estrelas, se sentir mais vivo que tudo, achar a vida mais bonita quando você está perto,

e necessária justo porque você está aqui. Te amo, nam. Dezenove anos and counting…", declarou Carolina.