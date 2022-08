Carolina Dieckmann exibe corpo sarado em biquíni laranja

A atriz Carolina Dieckmann compartilhou um belíssimo registro aproveitando o sol no Rio de Janeiro e arrancou elogios dos seguidores

Carolina Dieckmann (43) surpreendeu os seguidores ao compartilhar uma foto de biquíni. Falando sobre a frente fria no Rio de Janeiro, a atriz exibiu o corpaço.

Na imagem, a musa aparece sorridente e com braços para o alto curtindo o sol da última quinta-feia, 18. O clique deixou evidente o abdômen sarado e as pernas torneadas da artista.

"O clima é de sextou, mas a foto é de ontem, porque hoje não ta dando pra botar o nariz na porta de tanto vento e frio… Alô, meu Rio de Janeiro, que clima é esse???", brincou ela na legenda da publicação.

Rapidamente, os fãs lotaram os comentários com elogios. "Maravilhosa", "As definições de avião foram atualizadas com sucesso", "Lindíssima", disseram eles.

