Carolina Dieckmann esbanja beleza natural em fotos com biquíni e recebe elogios

A atriz Carolina Dieckmann chamou a atenção nas redes sociais com novas selfies

15/11/2022

A atriz Carolina Dieckmann (44) aproveitou o dia de sol nesta última segunda-feira, 14, véspera do feriado da proclamação da república, para se bronzear e posar nas redes sociais.

Ela compartilhou duas selfies em seu perfil no Instagram, sem maquiagem, para esbanjar a beleza natural e apostou em um biquíni estampado.

Nos comentários, a artista foi super elogiada: "Que cabelo lindo, que rosto perfeito", declarou um fã. "Que lindo esse biquíni", disse outra seguidora. "Beleza de milhões", escreveu uma terceira.

"Vai na Fé!": Saiba qual é a história da próxima novela que Carolina Dieckmann irá participar

Completando 30 anos de trabalho, Carolina Dieckmann compartilhou um registro mostrando sua carteira de trabalho e comentou sobre a profissão que escolheu e os longos anos de atuação na Rede Globo, onde estreou na minissérie "Sex Appeal", em 1993.

A artista foi contratada pela emissora em 1992, quando tinha apenas 14 anos e está de volta às novelas, após quatro anos afastada das telinhas. Ela foi escalada para o elenco de "Vai na Fé". Escrita por Rosane Svartman e com direção artística de Paulo Silvestrini, a próxima produção, que será exibida no horário das 19h, estreia em janeiro de 2023.

O enredo da trama gira em torno da vida de Sol (Sheron Menezzes), uma vendedora de quentinhas que acorda todos os dias antes das seis da manhã para lutar pelo sustento de sua família, que é formada pelo marido Carlão (Che Moais), as filhas Duda (Manu Estevão) e Jenifer (Bella Campos), e a mãe Marlene (Elisa Lucinda), com quem mora em Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Atualmente com a família enfrentando uma grande crise financeira, Sol recebe um convite inesperado do cantor pop, Lui Lorenzo (José Loreto), que promete transformar toda sua trajetória e trazer ao seu presente, pessoas importantes que fizeram parte de sua vida no passado.