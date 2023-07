Carolina Dieckmann esbanja beleza em cliques na cachoeira e detalhe chama atenção

A atriz Carolina Dieckmann postou algumas fotos em uma cachoeira, mas um detalhe do seu look chamou a atenção dos seguidores

A atriz Carolina Dieckmann, que interpreta a personagem Lumiar na novela Vai na Fé, da TV Globo, esbanjou beleza ao compartilhar nas redes sociais uma sequência de fotos em que aparece em uma cachoeira.

Nas fotos postadas no feed do Instagram nesta sexta-feira, 21, a artista surge usando um macacão justo preto, com recortes na lateral, e um detalhe na produção acabou chamando a atenção dos seguidores. É que a loira completou o look com uma sandália e meias.

Nos comentários, os internautas falaram a escolha da famosa e também rasgaram elogios para sua beleza. "Tão linda", disse uma fã. "Maravilhosa", escreveu outra. "Perfeita demais", falou uma seguidora. "Gente como a gente, chinelo e meia", observou mais uma.

As fotos de Dieckmann foram tiradas em Lumiar, um distrito de Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Na legenda, ela falou sobre a reta final da novela. "Lumiar em Lumiar. Juntando o fim com o início. Esse ciclo com tanto sentido, que merece uma festa toda feita disso", escreveu Dieckmann na legenda da publicação.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Marcos Frota faz revelação inédita sobre término com Dieckmann

O ator Marcos Frota fez revelações inéditas sobre a relação com Carolina Dieckmann, com quem foi casado por dez anos. Os dois se separaram de uma forma tranquila e amigável. Hoje, anos depois, ele disse que não sabe explicar porque os dois terminaram.

"Podem arranjar um motivo ou outro, mas eu não sei explicar. Também não sei explicar como começou. Era para ser assim. O que é bonito é que as nossas vidas continuaram sem nenhuma rusga, uma questão mais ácida. Não teve nada. Ficam perguntando e não teve uma situação desgastante, muito pelo contrário", disse em entrevista ao Splash, do UOL.