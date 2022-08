Carolina Dieckmann esbanja beleza e causa na web ao aparecer só de roupão

Atriz Carolina Dieckmann mostra produção com maquiagem colorida e arranca elogios dos fãs ao posar usando apenas roupão branco

Redação Publicado em 26/08/2022, às 10h48

A atriz Carolina Dieckmann (43) roubou a cena nas redes sociais ao publicar novos cliques em que aparece toda produzida e quase mostrou demais ao posar com apenas uma peça de roupa!

Em seu feed no Instagram, a artista surgiu deslumbrante usando apenas um roupão branco e com uma maquiagem colorida. De delineado gatinho pink e com os cabelos lisos soltos, a loira apostou no carão nas fotos publicadas na noite de quinta-feira, 25.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios à gata. "Deusaaaaaa", "Maravilhosa", "Você se supera né gata", "Belíssima demaiss", "Plena", "Absoluta", "Que espetáculo", destacaram os admiradores. Teve até seguidora que comparou Carol com a amiga, Grazi Massafera (40): "Tá parecendo @massafera. Tá linda".

Na manhã desta sexta-feira, 26, Carolina mostrou que a produção era para sua participação no podcast PocCast. Ela publicou sequência de fotos exibindo o look bege da marca Fendi. "Bora dar uma voltinha no meu look pro #poccast de ontem?", disse ela na legenda.

Carolina Dieckmann surge apenas de roupão na web:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝚌𝚊𝚛𝚘𝚕𝚒𝚗𝚊 𝚍𝚒𝚎𝚌𝚔𝚖𝚊𝚗𝚗 (@loracarola)

Carolina Dieckmann lamenta saudade da mãe

Na quarta-feira, 24, Carolina Dieckmann comoveu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma linda homenagem a sua mãe, que faleceu há três anos. Com clique antigo em preto e branco de dona Maíra Dieckmann, ela falou sobre a falta que sente dela. "Que absurdo contar o tempo sem você... 3 anos hoje", lamentou. "Mamãe, sinto sua presença em cada milímetro do meu corpo, feito de uma metade imensa e decorada de você. E sinto sua falta, gigante e tal qual isso; essa carne, que vem da sua existência, e que aprende (mesmo a contra gosto) a viver distante. Quanto mais longe do último encontro; mais perto do próximo. Te amo", completou.

