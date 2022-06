Carolina Dieckmann esbanja beleza ao publicar selfies encantadoras: ''Deusa!''

Carolina Dieckmann arrancou elogios da web ao publicar uma série de selfies deslumbrantes

CARAS Digital Publicado em 21/06/2022, às 16h22

Nesta terça-feira, 21, Carolina Dieclamann (43) decidiu usar suas redes sociais para publicar algumas selfies deslumbrantes que fez durante seu dia.

A atriz surgiu na web exibindo toda sua beleza natural, mostrando seu rosto com detalhes, enquanto usava um chapéu de fazendeiro lilás super estiloso que combinava com seu look que também tinha tons de lilás e azul.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Do nada um chaéu lilás e uma biscoitada".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Deusa!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Deveria até ser pecado ter uma beleza dessa", escreveu um terceiro.

Confira as selfies deslumbrantes de Carolina Dieckmann: