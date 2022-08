Carolina Dieckmann encanta ao posar produzida com brincão diferente: ''Do nada''

Atriz Carolina Dieckmann publica fotos em que aparece com look preto e exibe brinco enorme e inusitado de plumas

A atriz Carolina Dieckmann (43) surgiu deslumbrante em sequência de fotos publicadas em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira, 31!

Nas imagens, a artista aparece com um look preto e completou o visual com um acessório bem diferente, apenas um brinco enorme de plumas na mesma cor.

Com parte dos cabelos presos em rabo de cavalo e maquiagem leve, a loira posou deslumbrante nas imagens, apostando no carão, com sorrisão no rosto e fazendo caras e bocas. "Do nada uma pluma… Quem ama?", brincou Carol Dieckmann ao legendar a publicação.

"Eu amooo! E você ficou maraaaa!", elogiou uma seguidora nos comentários. "A beleza de milhões dela", destacou outra. "Por que??? Por que tanta beleza, meu Deus? Socorroooo! Deusaaa", babou uma terceira admiradora. "Do nada um brinco mecha", brincou ainda mais uma.

