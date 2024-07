Carolina Dieckmann causa ao exibir seu corpo real em novas fotos: ‘Exagerou’

Sem retoques e ao natural, Carolina Dieckmann deu o que falar ao mostrar seu físico real com novas fotos nas redes sociais

Na manhã desta quarta-feira, 10, Carolina Dieckmann deu o que falar nas redes sociais! A atriz compartilhou fotos renovando o bronzeado e colocando o físico para jogo. Sem retoques, ela mostrou sua beleza natural, e é claro que os seguidores encheram os comentários da publicação com muitos elogios para a musa.

Em seu perfil no Instagram, Carol apareceu posando com um biquíni amarelo com recortes, amarrações e alguns outros detalhes no modelito diferente. No entanto, o que realmente chamou a atenção foram os cliques que mostram seu físico real: um abdômen sequinho, braços e pernas definidos, destacando a beleza sem retoques.

Nos comentários, Dieckmann recebeu muitos elogios dos seguidores: “Exagerou na beleza”, disse uma admiradora. “Eu só queria sua dieta”, brincou mais uma. “Não cansa de ser linda”, escreveu uma terceira. No entanto, a atriz acabou recebendo algumas críticas por conta de seu físico e diversos fãs também saíram em defesa.

“Você gostaria que alguém entrasse nos comentários de um post seu e falasse sobre seu corpo? Acho que não, né? Então, não faça”, comentou uma “Quem dera muitas 'novinhas' estarem como ela, a mulher é belíssima”, exaltou mais uma. “Eu ainda consigo ficar chocada com esses comentários. Corpo bonito e perfeito é aquele que é habitado por uma pessoa feliz”, disse outro.

Vale lembrar que recentemente, Carolina revelou que compartilha do mesmo pensamento: "Não tenho medo de envelhecer. Tenho medo de morrer. Não faço muita coisa, o que me leva a crer que, quanto menos a gente faz, melhor. Vejo um monte de gente que faz muita coisa e não adianta muito”, a atriz celebrou a chegada de seus 45 anos em conversa com o GShow.

Carolina Dieckmann faz mudança marcante no visual:

Recentemente, Carolina Dieckmann mostrou que está com o visual renovado! No final de junho, a famosa postou fotos de seus novos cabelos e revelou que passou pela transformação para viver a personagem Helena no filme Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães, com uma franjinha e os fios mais curtos. Em sua rede social, a loira postou as fotos com as novas madeixas.