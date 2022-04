Carol Peixinho publica cliques sensuais e deixa Thiaguinho babando: ''Obrigado, Deus!''

Influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho surgiu com os ombros à mostra em fotos sem peças íntimas e ganhou elogio do namorado, Thiaguinho

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 12h16

A influenciadora digital Carol Peixinho (36) encantou os seguidores com novas fotos nas redes sociais!

Esbanjando sensualidade, a ex-sister, que participou do BBB 19, postou série de registros de ensaio fotográfico com Maria Giorgi.

Nas imagens, publicadas em seu perfil no Instagram, ela posou sem sutiã com os ombros de fora, apostando no carão. A morena recebeu elogio do namorado, Thiaguinho (39), que fez questão de exaltar a beleza da amada nos comentários do post.

"Crie seu próprio sol", escreveu Peixinho na legenda da publicação, em inglês.

"Obrigado, Deus", escreveu Thiaguinho, também em inglês. "Máló!!", respondeu Carol, citando, aparentemente, um apelido carinhoso.

Os fãs também elogiaram a gata. "Maravilhosaaaa", "Simplesmente perfeita", "Essa sua beleza me fascina", "Maravilhosa! Deusa! Perfeitaaaaaa", "Eta que ela trava na beleza", "Um ser de luz!! Te admiro muito", disseram.

Thiaguinho se declara para Carol Peixinho durante viagem

Recentemente, Thiaguinho fez uma linda declaração para a namorada, Carol Peixinho, durante uma viagem que fizeram juntos e agradeceu pela companhia da modelo. No clique, os dois posaram coladinhos. "Super obrigado por todos esses dias de descanso! Pela companhia, leveza e pelo amor! To pronTHo para 2022! Amo tu, Carolina", se derreteu o artista.

Confira as fotos sensuais de Carol Peixinho: