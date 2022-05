Carol Peixinho posa de biquíni amarelo e brinca: ''Personalidade ensolarada''

Aos 37 anos, Carol Peixinho posa de biquíni e arranca elogios dos internautas

CARAS Digital Publicado em 01/05/2022, às 18h41 - Atualizado às 18h41

Carol Peixinho (37) não passou despercebida pelas redes sociais no finalzinho da tarde deste domingo, 01.

E, com razão!

Após curtir um dia de sol com seu biquíni amarelo, a ex-participante do BBB 19 decidiu publicar sete fotos no Instagram.

Na sequência de imagens, é possível ver ela esbanjando seu corpão sarado e seu bronzeado digno de musa de verão.

“Personalidade ensolarada. Energia renovada, alma alimentada e feliz pra começar mais uma semana. Tô mega pronta”, escreveu na legenda.

Os fãs lotaram a namorada de Thiaguinho (39) de elogios. “Linda”, “você é f*da”, “maravilhosa da minha vida”, “musona”, “o sol te faz muito bem” e “diva” foram alguns dos comentários deixados no post.

Confira as fotos de Carol Peixinho de biquíni amarelo: