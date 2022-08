Carol Peixinho faz topless na praia e arranca elogios da web: ''Meta de beleza''

Influenciadora e ex-BBB Carol Peixinho posa sem blusa em clique quente no litoral de São Paulo e encanta os seguidores

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 11h22

A influenciadora digital Carol Peixinho (37) elevou a temperatura nas redes sociais ao compartilhar uma foto sem roupa!

Nesta quarta-feira, 10, a namorada do cantor Thiaguinho (39) publicou um clique arrasador em que aparece sem a blusa, feito na praia de Maresias, no litoral norte de São Paulo. Olhando para as lentes da câmera, a ex-BBB posou usando apenas calça jeans com os cabelos presos.

De costas, a gata cobriu os seios com as mãos, deixando tatuagem à mostra. "Sol, areia e mar. Saudade", escreveu Carol Peixinho ao legendar a postagem em seu perfil no Instagram.

Nos comentários do post, os internautas não pouparam elogios para a gata. "Que isso, Brasillllll. Maravilhosa", "Deusaaaa", "Maravilhosa, sexy sem ser vulgar... minha meta de beleza", "Musaaa", "Surreal", "Perfeição", "Tacando fogo a essa hora?", babaram os admiradores de Peixinho.

Vale lembrar Carol e Thiaguinho assumiram publicamente o relacionamento em fevereiro deste ano. Celebrando 20 anos de carreira, o cantor ganhou um programa especial, Som Brasil apresenta: Meu Nome é Thiago André, que será transmitido nesta quarta-feira, 10, após a novela Pantanal.

Carol Peixinho faz topless na praia e arranca elogios da web:

