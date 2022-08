Carol Peixinho faz mudança radical no visual e agrada fãs: ''Ficou ainda mais linda!''

Carol Peixinho usou suas redes sociais para exibir o novo corte de suas madeixas

Carol Peixinho (37) radicalizou! Nesta segunda-feira, 29, a influenciadora usou suas redes sociais para exibir o seu mais novo visual, publicando algumas fotos onde aparece com um corte super inovador.

A baiana, que antes tinha as madeixas bem longas, com um corte abaixo de seus seios, optou por deixar os fios bem mais curtos, um pouco abaixo dos ombros, além de iluminar as mechas.

Para exibir seu novo visual, a artista postou uma série de fotos, onde ela também esbanja toda sua beleza usando um top e uma calça transparente, combinando com um blazer estiloso.

Na legenda, ela escreveu: "Um belo dia resolvi mudar... E amei! E vocês? Me conta. Enquanto não sai o vídeo do antes e depois, deixo esses clicks prôces".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Perfeita!", disse um. "Ficou ainda mais linda!", escreveu outro. "Arrasou demais!", falou um terceiro.

Confira o novo visual de Carol Peixinho:

Carol Peixinho exibe corpo sarado em viagem ao Ceará

Recentemente, Carol peixinho elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar o seu corpo sarado publicando fotos onde aparecia só de biquíni em uma praia no Ceará, lugar que elegeu para passar um tempo super romântico com o namorado, Thiaguinho.

