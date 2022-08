Carol Peixinho esbanja corpão invejável ao posar de biquíni

Carol Peixinho deixou seus fãs babando ao exibir um corpão invejável usando um biquíni mínimo

CARAS Digital Publicado em 17/08/2022, às 15h35

Nesta quarta-feira, 17, Carol Peixinho (37) esbanjou o seu corpão invejável ao publicar uma série de fotos onde ela aparece usando um biquíni mínimo.

Nas imagens, a influenciadora surgiu em uma praia paradísica, usando uma roupa de banho verde, super estilosa, que realçava toda sua beleza.

Em outro registro que também estão no post, ela ainda exibiu um clique romântico que fez com o namorado, Thiaguinho (39), enquanto eles davam um mergulho no mar. Na legenda, ela escreveu: "Menina baiana coberta de sal".

Ao ver o post, Thiaguinho também não se aguentou e logo escreveu nos comentários: "Eu eu no mar! Te amo muito! Cê sabe, né..."

Rapidamente, os seguidores da artista passara a comentar no post: "Linda demais!", disse um. "Diva!", falou outro. "Belíssima!", escreveu um terceiro.

Cofira as fotos arrasadoras de Carol Peixinho esbanjando corpão invejável ao usar um biquíni mínimo:

Carol Peixinho e Thiaguinho surgem em clima de romance durante viagem

Recentemente, Carol Peixinho e Thiaguinho compartilharam alguns cliques românticos que fizeram juntos durante a viagem que estão fazendo por Canoa Quebrada, no Ceará.

Nas imagens, a morena e o cantor aparecem passeando pela praia, enquanto estavam abraçados e trocando olhares apaixonados: "Leve e infinito como o mar", escreveu ela na legenda do post.

