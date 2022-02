Carol Peixinho esbanja corpão ao surgir praticando esporte na areia: ''Banho de endorfina''

Carol Peixinho usou suas redes sociais para mostrar um pouco de como foi sua pratica de exercícios matinal

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 14h57

Nesta quinta-feira, 24, Carol Peixinho (36) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco de sua prática de exercício matinal.

A influenciadora publicou uma série de cliques onde ela aparece jogando futevôlei na areia, na companhia de seus amigos, enquanto exibia um corpão invejável, usando um biquíni e um shorts branco.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Banho de felicidade. Banho de vitamina D. Banho de endorfina. Day off do jeito que amo".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que linda!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Musa!", escreveu um terceiro.

Renovando o bronzeado!

Recentemente, Carol Peixinho renovou seu bronzeado ao surgir curtindo um dia de sol na praia, durante sua viagem de férias pela Ilha da Madeira.

Confira os cliques de Carol Peixinho esbanjando um corpão enquanto praticava esportes na areia: