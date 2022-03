Carol Peixinho aproveita dia na praia com biquíni mínimo e corpão rouba a cena: ''Deusa''

Em praia paradisíaca, Carol Peixinho arranca suspiros dos internautas ao exibir corpão escultural só de biquíni

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 15h58

Nesta sexta-feira, 18, Carol Peixinho (36) elevou a temperatura nas redes sociais ao aparecer curtindo o dia ensolarado na praia.

Com um biquíni laranja, a influenciadora deixou os internautas babando com a vista paradisíaca e o corpão invejável.

“Onde eu amo estar”, escreveu ela na legenda da publicação em que aparece se refrescando nas águas cristalinas.

Os fãs logo fizeram chover elogios nos comentários. “Maravilhosa”, disse um. “Habitat natural de sereia”, disparou outro. “Deusa”, declarou mais um.

Recentemente, a morena agitou a web ao confirmar os rumores de que estava tendo um relacionamento com Thiaguinho (39), deixando, inclusive, uma declaração de amor no aniversário do cantor.