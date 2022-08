Carol Macedo usa body cavadíssimo em novo ensaio fotográfico

Carol Macedo completa 29 anos e celebra ao mostrar foto com look cavado, que revelou que ela tem tatuagem no quadril

Redação Publicado em 03/08/2022, às 19h13

A atriz Carol Macedo (29) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar toda a sua beleza em uma nova foto. No dia do seu aniversário de 29 anos, a estrela apareceu só de body preto em uma imagem feita para um novo ensaio fotográfico.

Na imagem, ela investiu no 'carão' ao posar com a expressão séria e revelou que tem uma tatuagem na região do quadril, perto da virilha. O modelito cavado deixou a tatuagem em evidência e também a boa forma da musa.

“Hoje faço aniversário e me sinto mais linda, mais inteligente, mais poderosa e mais gostosa”, disse ela na legenda.

Casamento de Carol Macedo

A atriz Carol Macedo é uma mulher recém-casada! Ela oficializou a união com Rafael Eboli no dia 2 de abril de 2022 em uma cerimônia no interior de São Paulo. Após a celebração, ela mostrou um vídeo com detalhes da celebração nas redes sociais. Assista:

