Carol Macedo exibe corpão ao compartilhar clique de biquíni: ''Maravilhosa''

A atriz Carol Macedo arrancou elogios dos seguidores ao publicar um clique de biquíni nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 28/02/2022, às 18h22

Carol Macedo(28) arrancou suspiros dos seguidores ao exibir o corpão em um clique de biquíni nas redes sociais.

Na imagem publicada em seu perfil no Instagram nesta segunda-feira, 28, a atriz aparece usando uma peça em tom marrom, com o cabelo solto, e deixou duas tatuagens à mostra.

"É um mel misturado com dendê", escreveu Carol na legenda da publicação.

A publicação rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Que mulher linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Quanta perfeição", falou uma internauta. "É uma deusa linda", afirmou um fã.

Pedido de casamento

Carol Macedo foi pedida em casamento. A atriz surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto exibindo uma aliança de compromisso. No clique, ela está abraçada com Rafael Eboli, e deixou em destaque o anel que recebeu do amado.

Confira: