Carol Macedo exibe a barriga reta ao surgir de biquíni inspirado na Copa do Mundo

Carol Macedo eleva a temperatura das redes sociais ao posar com biquíni inspirado no Brasil em dia de jogo da seleção na Copa do Mundo

A atriz Carol Macedo agitou as redes sociais ao mostrar o seu look inspirado na seleção brasileira durante a Copa do Mundo do Catar. Há alguns dias, a estrela surgiu com um biquíni verde com a frase 'Made in Brazil' e ostentou sua boa forma.

Na foto, a estrela deixou a barriga sarada e reta à mostra ao posar com o biquíni verde, calça de cintura baixa e óculos com a bandeira do Brasil.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Gata”, disse um seguidor. “Linda e deslumbrante”, afirmou outro. “Você está linda”, declarou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Macedo (@carolinemacedo)

Casamento de Carol Macedo

A atriz Carol Macedo é uma mulher recém-casada! Ela oficializou a união com Rafael Eboli no dia 2 de abril de 2022 em uma cerimônia no interior de São Paulo. Após a celebração, ela mostrou um vídeo com detalhes da celebração nas redes sociais. Assista: