Carol Macedo esbanja beleza ao postar clique de biquíni nas Maldivas

A atriz Carol Macedo recebeu elogios dos fãs ao surgir usando um biquíni branco

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 16h55

Carol Macedo(28) está curtindo sua viagem às Ilhas Maldivas e arrancou elogios dos fãs ao compartilhar um registro feito no local.

Na imagem compartilhada em seu perfil no Instagram na tarde desta quarta-feira, 13, a atriz esbanja toda sua beleza ao surgir usando uma camisa branca, que deixa à mostra sua barriga chapada, e a parte de baixo do biquíni. Na legenda da publicação, a famosa apenas escreveu: "Maldivas".

A postagem rapidamente recebeu várias curtidas e elogios. "Oh mulher gata", disse uma seguidora. "Maravilhosa demais", comentou outra. "Musa perfeita", escreveu uma internauta. "É muita beleza", afirmou uma fã.

Casamento

Carol Macedo deixou o time das solteiras! A artista se casou com o paulista Rafael Eboli em uma cerimônia ao ar livre que aconteceu no interior de São Paulo.

No Instagram, a famosa, que recentemente esteve na novela Quanto Mais Vida, Melhor, surgiu belíssima com um vestido de noiva sofisticado e com um véu enorme. "Meu dia!", legendou ela que recebeu felicitações de amigos famosos e anônimos.

Confira a foto de Carol Macedo nas Maldivas: