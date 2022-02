Carol Castro faz selfie pós-banho e arranca suspiros no Instagram

Atriz Carol Castro faz selfie pós-banho e chama atenção dos fãs na internet

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 09h43

Logo depois de tomar um belo banho, a atriz Carol Castro (37) compartilhou um poderoso registro em suas redes sociais.

Com uma toalha nos cabelos e aparentemente nua, a artista tirou onda na frente do espelho e arrancou suspiros de muita gente no Instagram.

"Começando a semana com trabalho novo, em outra cidade (já venho me preparando pra ficar longe um tempo da minha pequena…), mas o MAIS Importante: com saúde, segurança e fazendo o que mais AMO!", contou a famosa.

"Vida de hotel por um tempo, aqui vou eu!", finalizou Carol Castro que deixou a cidade do Rio de Janeiro para trabalhar em outro Estado. O que será que vem por aí?

Confira o charme de Carol Castro!