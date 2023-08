Carol Castro chama atenção ao curtir o dia na praia: "Perfeita"

A atriz Carol Castro aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado na praia

A atriz Carol Castro impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos esbanjando beleza em uma praia. Ela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao lado de seu novo namorado.

Nos cliques postados no feed do Instagram nesta segunda-feira, 31, a artista exibe seu corpo escultural ao surgir usando um biquíni branco. Além disso, Carol também postou os pés do seu amado, Leandro Dias.

Ao dividir as fotos com os fãs, a atriz celebrou o fato de poder começar a semana na praia. "Um dia perfeito. Um começo de semana na praia… não tem como não ser boa a semana inteira", disse ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Gata", disse uma seguidora. "Que mulherão", escreveu outra. "Deusa grega", falou uma fã. "Um ótimo começo de semana", desejou mais uma. "Perfeita que fala", afirmou uma admiradora.

Carol, vale dizer, assumiu publicamente o namoro em junho. Nas redes sociais, ela postou uma foto em que aparece em clima de romance com o namorado e se declarou. "Fora de foco de tanta energia, magnetismo e amor puro!!! Te vejo", ela escreveu na legenda que foi publicada com muitos emojis de coração.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

Carol Castro avalia personagem em Mulheres Apaixonadas

Carol Castro, que celebra 30 anos de carreira em 2023, estreou na televisão como Gracinha na novela Mulheres Apaixonadas, que está em reprise pela Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz avaliou sua primeira personagem na TV, e ainda refletiu sobre sua trajetória na atuação.

"É muito curioso, porque Mulheres Apaixonadas foi minha primeira novela e Senhora do Destino foi a segunda. Eu comecei a fazer teatro com nove anos, então esse ano estou celebrando 30 anos de carreira, porque não era teatro de escolinha, era teatro no palco mesmo. Fiz algumas coisas de publicidade, atuei no filme O Caminho das Nuvens com 16, do Vicente Amorim", compartilhou a atriz de Mulheres Apaixonadas.

"Com 18 para 19, comecei a fazer televisão, e não entendia muito. Eu entendia de teatro, uma coisa ou outra de publicidade e estava aprendendo sobre cinema. Televisão eu aprendi fazendo. Além de ser muito nova e não ter tido contato com o meio antes, é engraçado, porque você vê uma atriz crua, uma atriz que está aprendendo e crescendo como profissional e como mulher", explicou em outro trecho.