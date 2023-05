Carla Diaz surpreende ao combinar vestido com peça inusitada em novas fotos

A atriz Carla Diaz posou para fotos com vestido elegante e uma peça inusitada em suas redes sociais e recebeu elogios dos seus seguidores

Nesta segunda-feira, 29, Carla Diaz (32) deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que surgia elegante.

A atriz posou com um vestido preto com fenda lateral que deixava seu corpo escultural e pernas torneadas à mostra nas fotos.

Porém, o que chamou mesmo atenção no look da ex-BBB foram seus sapatos. Carla usava sapatos de salto alto no formato de borboletas. O calçado colorido tinha o formato de borboletas na parte de trás, acima do salto.

No começo deste ano, Carla comentou com seus seguidores nas redes sociais sobre a importância da borboleta em sua vida. O inseto remete a um momento muito difícil na vida da artista, quando foi diagnosticada com câncer na tireoide em 2020.

“A borboleta tem um significado importante na minha vida e minha relação com ela é algo muito forte, além do que eu consiga descrever... Depois do meu câncer de tireoide - que tem o formato de borboleta - tudo com borboleta se tornou grande!”, comentou a participante do BBB 21 na época.

Os seguidores de Carla adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da publicação! “Você é uma princesa. Tudo que você veste e calça fica lindo”, escreveu uma fã. E outra seguidora elogiou: “Maravilhosa”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Eita!

Carla Diaz passou por um susto durante o ‘Dança dos Famosos’ neste último domingo, 28. A atriz se assustou ao receber uma nota muito baixa de um jurado após sua apresentação ser aclamada.

Porém, o jurado convidado Zebrinha se corrigiu após o climão causado por ter dado nota 8,4 para a artista: "É 9,4. Desculpa”.