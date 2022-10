Carla Diaz elege look curtinho para dia de gravação e impressiona a web com a beleza: "Perfeita"

Atriz e ex-BBB Carla Diaz posou belíssima em fotos no sofá e exibiu seu look para o dia de gravações

Redação Publicado em 07/10/2022, às 09h12

A atriz Carla Diaz (31) usou suas redes sociais na última quinta-feira, 6, para compartilhar uma sequência de fotos esbanjando beleza. Estilosa, Carla Diaz dividiu com seus seguidores diversos registros de seu look do dia.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Carla Diaz compartilhou uma sequência de fotos em que surgiu sentada em seu sofá, e aproveitou para mostrar seu look usado para o dia de gravações: "O dia por aqui foi cheio, às gravações estão a todo vapor. E por aí, como foi sua quinta-feira?", perguntou na legenda do post.

Para o dia de gravações, Carla Diaz adotou um visual fashionista! Ela surgiu com um casaco no estilo vestido, estampado em xadrez, e deixou os cabelos loiros ondulados.

Nos comentários da publicação, seguidores de Carla Diaz aproveitaram o espaço para exaltar a beleza da atriz: "Como é linda!", disse um. "Perfeita demais", escreveu outro. "Sua linda!", ressaltou o terceiro.

Veja o look de Carla Diaz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz compartilha fotos andando a cavalo

Recentemente, Carla Diaz mostrou que já está no clima para o início das gravações de seu novo filme Rodeio Rock, no qual interpreta a personagem Lulli. A atriz apareceu em vídeos de fotos andando em um belo cavalo marrom. A ex-BBB também compartilhou um vídeo de alguns cavalos brancos que estavam no estábulo: “A construção de personagem não para, por mais que já estejamos gravando, todos os dias descubro mais um pouquinho da Lulli e aprendo junto com ela também. Esse é o universo que eu tanto amo. Cresci atuando, e todos os dias tenho a oportunidade de me apaixonar ainda mais”, escreveu.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!